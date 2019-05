La posible salida de Sergio Ramos divide al madridismo: "¿Cobra poco? Que se marche ya mismo"

Desde que 'El Chiringuito' informara sobre la posible salida de Ramos se han disparado los comentarios y conjeturas en el mundo del fútbol. Los aficionados del Madrid están divididos sobre el futuro del jugador andaluz.

Uno de los pesos pesados del madridismo no descarta dejar el Real Madrid, según informó Juanfe Sanz en 'El Chiringuito'. Algunos aficionados no verían mal su marcha si eso es lo que quiere: "Si Ramos no quiere estar en el Madrid, hasta luego".

Sin embargo, otros no se acaban de creer que el jugador camero abandone el Madrid: "No creo que se vaya".

Tras 13 años en el Real Madrid, existe la posibilidad de que Ramos abandone la entidad blanca. Su posible salida está provocando diferentes reacciones entre los seguidores madridistas.

