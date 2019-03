Lío en Inglaterra por el caso del 'espía' Bielsa: "Este trabajo no sirve de nada, pero me tranquiliza hacerlo"

LA FEDERACIÓN HA ABIERTO UNA INVESTIGACIÓN

Bielsa reconoció que mandó un 'espía' al entrenamiento de su rival y desvela que es una práctica habitual: mostró todos sus documentos y se justificó ante todos los periodistas. "Siento que he hecho algo que no estaba prohibido". Además, Bielsa admite que es un trabajo que "no sirve para nada, pero me tranquiliza hacerlo". Lo cuenta Jugones.