Joaquín Sánchez volvió como el solo sabría volver a las instalaciones del Real Betis. El de Cádiz dejó su sello con una llegada que lleva su firma desde el comienzo hasta el final de un vídeo que el club andaluz ha compartido en redes sociales.

"¿Queréis ver cómo me he cuidado? ¡Pues ahí me tenéis, a 'full equip!", dijo nada más llegar.

Tras ponerse los guantes, y después de soltar un 'me estáis calentando ya', Joaquí siguió dejando huella: "Me dicen que no hay que correr, pero si hay que correr se corre, si yo vengo en forma".

"¡Estoy hecho un chiquillo!", exclamó delante de los médicos que estaban junto a él y al resto de jugadores del Betis en esta jornada.

"Me he intentado mantener todo lo que he podido", sentenció Joaquín.

El bético ha estado muy activo durante este confinamiento, dejando una buena ración de chistes y el típico humor suyo a las dudas sobre su estado de forma.

También le mandó un mensajito a Marcelo relacionado con su perro... y con el parecido entre ambos.