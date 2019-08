Gerardo Berodia es un exjugador de fútbol y actualmente trabaja como taxista en la capital de España. Su historia es la de un hombre que nunca se rinde. Con 15 años jugaba en la cantera del Real Madrid pero un cáncer en el tobillo le obligó a estar tres años alejado de los terrenos de juego.

"Pensé que no volvería a jugar", afirma Berodia, que volvió a Bolivia donde vivió sus mejores años como jugador de fútbol, siendo un ídolo en el país.

Sin embargo, en el cénit de su carrera, su hijo tuvo un grave accidente y regresó a España con él y su mujer. "Tuve que rescindir el contrato y volver a la realidad. Mi situación económica no era fácil", comenta el exfutbolista.

"Unos días antes no podía caminar por la ciudad y a la semana siguiente me estaba levantando a las seis de la mañana para ir a trabajar y echar 10 horas en el taxi", concluye Gerardo Berodia, que afirma que "no se le caen los anillos".