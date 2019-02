Escalofriante patada en la Copa Libertadores: el jugador acabó con una brecha en la cara

Enzo Díaz, centrocampista del Talleres de Córdoba, recibió una de las patadas más dolorosas de la Copa Libertadores 2019. Corría el minuto 79 cuando Everton levantó la bota izquierda a la altura de la cara de Enzo y impactó con gran dureza, el jugador visitante cayó al suelo y empezó a sangrar abundantemente.

Los comentaristas de Fox Sports alucinaban: "Lo tiene que echar. Tremendo. Roja directa. Es una patada de Kung Fu".

En un primer momento, el árbitro no consideró que la entrada fuera merecedora de roja directa. "Tuvo que ver sangre en el rostro del hombre de Talleres para sacar la roja. No me lo puedo creer. Se salvó de una de las equivocaciones más groseras en 60 años de copa Libertadores", afirmó el periodista de Fox.

Finalmente, Everton fue expulsado y Enzo pudo terminar el partido.