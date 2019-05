Paulo Futre: "Me quedé triste con la decisión de Griezmann, me ha dolido"

Paulo Futre, exjugador del Atlético de Madrid, analizó la actualidad deportiva en una entrevista con Marcos Benito y habló sobre la marcha de Griezmann del club rojiblanco.

"Me quedé triste, me ha dolido. Me duele y me dolerá mañana. Griezmann, si se va al Barcelona, será uno más. Griezmann se va a arrepentir de lo que ha hecho", indicó Futre.

"No sé lo que está pasando en las negociaciones con el Atlético. El único que se ha ido, y tenía posibilidades, ha sido Griezmann", explicó Futre.

Te puede interesar:

Giménez: "A Griezmann se le echará de menos, como a todos los que se van"