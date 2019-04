El dardo de Guardiola a Pochettino: "Otros entrenadores no están de acuerdo con el VAR, quizá ahora lo estén"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, dejó un mensaje velado para Mauricio Pochettino en la rueda de prensa previa al City vs Tottenham de la Premier, sólo dos días después de que los Spurs aperaran a su equipo de la Champions.

"He apoyado mucho ser justo. ¿Sabes? Es lo que es, otros entrenadores no están de acuerdo con el VAR, quizá ahora lo estén, pero antes, no", indicó Guardiola.

Te puede interesar:

Críticas a Pep tras la eliminación ante el Tottenham: "Con otros técnicos el City llegó mas lejos en la Champions"

Del éxtasis a la decepción: así vivió la afición del Manchester City el 'no gol' de Sterling