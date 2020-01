El pasado sábado se produjeron en el RCDE Stadium, campo del Espanyol, unos lamentables gritos racistas contra Iñaki Williams cuando se retiraba por el terreno de juego por la zona donde se encontraban los aficionados más radicales. Y el vicepresidente del club catalán, Carlos García Pont, restó importancia a los hechos. "Parece que lo más importante que ha pasado este fin de semana son estos gritos", declaró en 'El Partidazo' de Cope.

"Fue un sector minoritario y no la grada de animación", prosiguió el directivo que aseguró que estos cánticos "tan altos no serían" para no haberse percatado el colegiado, Sánchez Martínez, que posteriormente no lo reflejó en el acta. La RFEF defendió al colegiado en un comunicado emitido este domingo en el que aseguró que "no se percató" de la situación.

"Estamos colaborando con la Liga para que estas cosas no pasen", indicó García Pont, que finalizó su intervención acusando a los medios de comunicación de dar una visibilidad "desproporcionada" a los acontecimientos.