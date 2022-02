El terror se adueñó de todos los integrantes de la plantilla del Sporte Clube Bahía cuando una bomba explotó dentro de su autobús. El equipo, que actualmente milita en la Serie B del fútbol brasileño, se desplazaba hasta el Estadio Arena Fonte Nova, su propio campo, para enfrentarse al Sampaio Corrêa, en un partido correspondiente a la Copa del Nordeste de Brasil.

A través de sus redes sociales, el club ha informado de que el artefacto casero estalló dentro de su propio propio autobús y, al menos tres jugadores, han resultado heridos.

El más grave ha sido el guardameta Danilo Fernandes, que casi pierde un ojo tras lo ocurrido. "Estuvo a un dedo de perder la visión. Se cortó muy cerca del ojo", aseguró el entrenador del equipo, Guto Fereria.

Otro de los jugadores heridos fue Matheus Bahia, que sufrió numerosos cortes superficiales en los brazos. El delantero Cirino tampoco pudo disputar el encuentro.

"Sporte Clube Bahía informa de que una bomba explotó dentro del autobús del equipo a su llegada a Fonte Nova y varios futbolistas resultaron heridos. El caso más preocupante es el del portero Danilo Fernandes, alcanzado por metralla en el rostro y ya trasladado a un hospital", se puede leer en el comunicado.

"Danilo Fernandes está bien, pero pasará la noche en el hospital. El portero presentaba múltiples lesiones en rostro, cuello y miembros inferiores, por lo que fue necesario suturar, y estará en observación para exámenes complementarios y evaluación del oftalmólogo, ya que presenta un corte cerca del ojo", añadieron posteriormente.

Danilo Fernandes está bem, mas passará a noite no hospital. O goleiro teve múltiplos ferimentos na face, no pescoço e nos membros inferiores, que precisaram ser suturados, e ficará em observação pra exames complementares e avaliação de oftalmologista, pois há corte perto do olho. https://t.co/VuJn3pRYto