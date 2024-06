En la segunda parte del Escocia - Hungría disputado en la noche de este domingo se vivió una tensa situación que recordó a lo ocurrido con Christian Eriksen en el estadio Parken de Copenhague.

Barnabas Varga, delantero húngaro, chocó frontalmente con el portero escocés, quedando inconsciente y tendido en el terreno de juego.

Los servicios médicos ingresaron rápidamente y atendieron al punta durante varios minutos hasta que fue retirado en camilla para ser evacuado a un hospital de Stuttgart.

La Federación de Fútbol de Hungría ha informado que Varga se encuentra "estable" después de sufrir una "conmoción cerebral" y romperse "varios huesos de la cara". "El delantero tiene más probabilidades de pasar por el quirófano", añade el comunicado.

Su entrenador, Marco Rossi, quiso mandar un tranquilizador mensaje en rueda de prensa: "Lo más importante es que 'Barni' está bien. No sé si se estrelló contra el portero o con un defensa porque fue una situación confusa. Por eso el VAR estaba comprobando si podía ser penalti o no. Lo que escuché a los jugadores es que Barni en ese momento parecía no estar consciente, por lo que todos estaban realmente preocupados por su estado".

"También preocupados por el hecho de que los médicos llegaron un poco tarde porque probablemente no se percataron de que era un situación peligrosa. Pero ahora podemos decir, afortunadamente, que Barni no está bajo ningún tipo de riesgo. Probablemente será operado en las próximas horas. Si pasamos de ronda, sería baja", ha zanjado.