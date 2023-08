Raphael Varane está en contra del actual calendario del fútbol. Un calendario que coloca partidos cada tres días y temporadas de casi 70 encuentros. Lo ha manifestado a través de sus redes sociales con un importante mensaje.

"Los entrenadores y jugadores hemos compartido nuestras preocupaciones y no se nos ha escuchado", ha escrito el central del Manchester United después de la reunión del colectivo de jugadores y entrenadores.

Y advierte de los problemas de salud que podrían sufrir los futbolistas: "Hay demasiados partidos, el calendario está abarrotado y esto es peligroso para el bienestar físico y mental de los jugadores".

"A pesar de nuestros comentarios anteriores, para la próxima temporada han recomendado jugar partidos más largos, más intensos y menos emocionantes para los jugadores. Solo queremos estar en buenas condiciones en el campo para dar el 100%. ¿Por qué no se escuchan nuestras opiniones?", sentencia el que fuera defensa del Real Madrid.

