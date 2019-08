El presidente del Comité Técnico de Arbitros (CTA), Carlos Velasco Carballo, ha presentado la nueva temporada de su colectivo, "el equipo número 21 de la competición", que debe tratar de mejorar la "extraordinaria" pasada campaña, y algunas de las novedades, entre ellas la posible muestra en las retransmisiones de "algunas situaciones controvertidas" de las jugadas de fuera de juego para dar un paso "en la interacción con los espectadores".

Velasco Carballo, acompañado por Carlos Clos Gómez, director del proyecto VAR, compareció en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) para dar a conocer las novedades de la temporada destinadas a "aumentar el extraordinario nivel de acierto" del arbitraje español. "Nosotros (los árbitros) hablamos un poco de VAR y mucho de arbitraje, el objetivo es que el VAR no exista", subrayó.

Sobre el VAR, insistió en que sólo intervendrá "en errores claros y manifiestos" y que pretenden dar "un paso en la interacción con los espectadores". "Nuestra intención, en aras de aumentar la transparencia, es la de poner a disposición de la producción televisiva algunas de estas situaciones especialmente controvertidas de fuera juego", apuntó.

"El fuera de juego es muy objetivo. Me gustaría ir dando pasos hacia otras jugadas, pero hay que tener cuidado porque si no se puede entrar en el círculo de por qué esta jugada sí y otra no, o por qué de este equipo sí y otro no. En una liga de 865 partidos no sé dónde poner el freno", admitió, reconociendo que Hawk Eye les proporciona "unas líneas en 3D extraordinariamente amigables para el VAR y muy fáciles de usar" para estas jugadas.

Por su parte, los colegiados de la Segunda División, que esta campaña tendrán por primera vez a su disposición el sistema de videoarbitraje, han recibido formación desde el mes de abril y hasta noviembre con más de un centenar de partidos 'offline' (donde actúan en la sala pero no pueden hablar con los árbitros de campo).