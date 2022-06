La falta de esfuerzo, compromiso o actitud son algunas de las pocas críticas que ha recibido Leo Messi a lo largo de su exitosa carrera deportiva. En el olvido quedaron aquellos aficionados argentinos que llamaban "pecho frío" al exjugador del FC Barcelona por no conquistar títulos con su selección. Sin embargo, Marco van Basten se ha convertido en el nuevo e inesperado 'azote' de Messi.

La leyenda del fútbol neerlandés se ha 'olvidado' del delantero argentino al desvelar su 'top 3' de mejores jugadores de todos los tiempos. "Pelé, Maradona y Cruyff son para mí los tres grandes jugadores de la historia. De niño quería ser como Cruyff. Era mi amigo, lo extraño. Pelé y Maradona también fueron increíbles", señaló el exfutbolista en unas declaraciones ofrecidas a 'France Football'.

Parece ser que los siete Balones de Oro conquistados por el actual futbolista del París Saint-Germain son insuficientes para van Basten, y argumenta su decisión por la "falta de personalidad" del argentino. "Messi también es un magnífico jugador, pero Maradona siempre ha tenido más personalidad en un equipo. Messi no es el que se pone delante para ir a la guerra", sentenció el antiguo delantero.

Además, el exjugador del Ajax de Ámsterdam y el Milan, entre otros, ha querido hacer mención especial a otros futbolistas que también merecen formar parte del prestigioso grupo de los mejores. "No me olvido de Cristiano Ronaldo, Platini o Zidane", apuntó. Lo cierto es que pocas personalidades relevantes del mundo del fútbol han mostrado públicamente sus críticas al '10', pero el neerlandés no ha mordido la lengua.