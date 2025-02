El valor clave de Cristiano para seguir al máximo con casi 40 años: "¿Te crees que voy con ganas al gimnasio todos los días?"

Cristiano Ronaldo sigue al máximo nivel con casi 40 años. El luso, que ha concedido una entrevista a Edu Aguirre, ha reconocido qué es lo que le impulsa a continuar con su legendaria carrera por más kilómetros, y goles, que hay en sus piernas... y en su cabeza.

"Es un compromiso y una pasión. Me levanto con ganas de entrenar y de jugar partidos. Me preguntas si es igual que antes... A lo mejor no, quizá un pelín menos. Pero sigo con la pasión. Está ahí siempre. Es mi motivación. Me gusta hacer lo que hago", ha expresado Cristiano.

Porque sabe que hay días... y días: "¿Te crees que voy todos los días con ganas a entrenar al gimnasio? Hay días que estás mas triste, más cansado o cabreado. Pero es compromiso. Eso lo tengo".