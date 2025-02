La graciosa anécdota de Cristiano con Messi que desmiente su mala relación: "Recuerdo que le traducía del inglés y..."

Se decía mucho en su día... pero no. Nada más lejos de la realidad. Porque no, Cristiano y Messi no tenían una mala relación. Así lo ha confirmado el luso, en una entrevista con Edu Aguirre, en la que afirma que esa supuesta 'enemistad' que tenía con el argentino no ha existido jamás.

"Nunca he tenido una mala relación con Messi. Compartimos 15 años de premios, y siempre nos llevamos bien. Recuerdo que yo le traducía el inglés, y fue muy gracioso", cuenta Cristiano.

Eso sí, cada uno con lo suyo: "Él defendía a su club y yo al mío, y a su selección y yo a la mía. Creo que nos retroalimentamos mutuamente. Había años en que quería jugar todo, y yo también. Fue una pelea sana".

"Sería bueno para el fútbol que se puedan volver a ver esos números. Nunca se sabe... pero lo veo muy complicado", expresa el portugués.