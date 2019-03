Vallejo: "Voy a darlo todo por el escudo del Real Madrid"

El defensa español Jesús Vallejo agradeció la "mucha confianza" que ha depositado desde que le fichó el Real Madrid y se mostró dispuesto a aceptar "la responsabilidad" que supone vestir la camiseta del actual campeón de Europa.

"Me gustaría agradecer al club por la mucha confianza que ha tenido en mí cuando me fichó hace unos años y ahora nombrándome jugador de la primera plantilla. Desde el día que me fichó he estado intentando devolver esta confianza, sé que esto no ha acabado, queda mucho camino y quiero devolver la confianza en el terreno de juego", señaló Vallejo en el palco de honor del Santiago Bernabéu.

"Humildad, trabajo y sacrificio"

El defensa aragonés apeló a los valores de la "humildad, el trabajo y el sacrificio" que le han "inculcado" sus padres "para estar muchos años" en el conjunto blanco, "el mejor del mundo".

"Quiero dar muchas gracias a la afición por la acogida, desde que he llegado ha sido todo espectacular. Notas que tienes una responsabilidad por delante y estoy contento de asumirla. Voy a darlo todo por este escudo y camiseta. Hala Madrid", sentenció el central que portará el número '3', vacante tras la marcha del portugués Pepe.