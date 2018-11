Usain Bolt deja "de forma inmediata" el Central Coast Mariners australiano tras acabar su periodo de prueba

El ex plusmarquista mundial y ocho veces campeón olímpico, el jamaiquino Usain Bolt, puso fin "de forma inmediata" a su período de prueba con el equipo australiano de fútbol Central Coast Mariners, informó el club.

El Central Coast Mariners, de la liga profesional de fútbol de Australia, y Ricky Simms, representante de Bolt, se encontraban en conversaciones con terceros para poder encontrar una solución comercial para la contratación de la exestrella del atletismo, indicó el club en un comunicado. "A pesar de las promesas de varios socios potenciales, Bolt y el Central Coast Mariners concluyeron de forma amigable que no podrán llegar a un acuerdo adecuado de manera oportuna", precisó el texto.

Cuarto equipo que prueba

"Quiero agradecer a los dueños, la gerencia, el personal, los jugadores y los simpatizantes del Central Coast Mariners por haberme hecho sentir bienvenido durante mi estancia. Le deseo al club éxito en la temporada", dijo, por su parte, Bolt, quien se unió al equipo en agosto para un período de prueba indefinido.

We wish @usainbolt all the best in his future endeavours and thank him for being a part of the Mariners Family.

BREAKING NEWS: Usain Bolt Update ⚡️https://t.co/Lfi4ccmcMA#CCMFC #ALeague pic.twitter.com/Th1y8sjrvI