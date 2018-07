La Unión Europea de Judo censura la 'llave' de Ramos a Salah: "Es una técnica peligrosa"

La acción de Sergio Ramos y Salah en la final de la Champions ha llegado hasta el judo. La Unión Europea de Judo asegura que el 'waki-gatame', similar a lo que ocurrió entre ambos jugadores en Kiev, es "una técnica peligrosa".

Waki-gatame is a dangerous technique. That's why it is not allowed in Judo to use for transition to ne-waza. What do you think about this foul yesterday evening in the #UCLFinal between #RMALIV? pic.twitter.com/mHmADyG7LB