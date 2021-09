Zlatan Ibrahimovic es uno de esos jugadores que tienen confianza de sobra en sí mismos. En una entrevista en 'France Football', el sueco del Milan dejó no pocos titulares relacionados con su amor hacia su persona y también con su calidad en el terreno de juego.

Y es que el delantero cree que es "el mejor del mundo": "En el fondo creo que lo soy. El individuo no puede ser bueno si el equipo no es bueno".

"Si hablamos de las cualidades intrínsecas y de Cristia no y Messi, no tengo menos que ellos", cuenta Ibra.

El sueco, además, lo tiene claro: "¿Que si echo de menos el Balón de Oro? No, es más bien al contrario. Él me echa de menos a mí".

"No me obsesiona nada de eso, no sé cuál es la base del premio", relata.

Para terminar, tiene claro qué hacer tras retirarse: "Quiero desaparecer. Desaparecer y disfrutar de mi vida".

