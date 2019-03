La UEFA explica por qué el VAR no anuló el tercer gol del Ajax frente al Real Madrid

El VAR tuvo mucho protagonismo durante la jornada de Champions, y la UEFA ha publicado un comunicado en el que explica todas las jugadas polémicas y en las que intervino el videoarbitraje.

Una de ellas, la del tercer gol del Ajax en el Santiago Bernabéu. Mucho se habló de si el esférico había salido por banda, y ahora la UEFA se explica: "No hubo evidencia concluyente de si el balón había salido completamente del terreno de juego después de que el VAR analizase cuidadosamente vídeos e imágenes desde todos los ángulos".

El comunicado también cita lo que vio el linier: "El asistente del árbitro, que estaba perfectamente posicionado, también confirmó que el balón no había cruzado por completo la línea de banda. Por lo que no se requirió una revisión en el terreno de juego. En consecuencia, el árbitro estuvo correcto al no intervenir y dio validez al gol".

Además, la UEFA también habla sobre el penalti pitado al Oporto y también al PSG: "Dado que el árbitro no reconoció con claridad el incidente durante la jugada en directo (referenciado como un incidente grave inadvertido en el protocolo VAR), se realizó una revisión en el terreno de juego".

"Tras esta revisión en el campo, el árbitro confirmó que la distancia recorrida por el balón no era corta, por lo que no inesperada. El brazo del defensa no estaba pegado al cuerpo, lo que hizo que el cuerpo del defensa fuera más grande y que el balón no fuera en dirección a la portería. Por lo tanto, el árbitro decretó penalti".