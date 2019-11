Maddi Torre, jugadora de la Real Sociedad, decidió acudir a las instalaciones de Zubieta "con ánimo de disputar el encuentro", tal y como reflejó la árbitra en el acta. La jugadora se mostraba reacia a secundar la huelga al aludir que "no es el momento de hacer una huelga". Este hecho no tiene que ver con con que Torre no esté de acuerdo en las reivindicaciones de sus compañeras, puesto que es "la primera que quiere un Convenio Colectivo" pero, a su vez, señaló que "las únicas perjudicadas" son "las jugadoras".

Además de Maddi Torre, acudieron a Zubieta la delegada Leyre Eleizegi y el primer y segundo entrenador, Gonzalo Arconada e Iñaki Goikoetxea, por parte de la Real Sociedad. Mientras tanto, el entrenador del FC Barcelona, Lluís Cortés y el delegado del equipo, Gonzalo Rodríguez fueron los barcelonistas que también acudieron a las instalaciones.

"Ya lo compartí con mis compañeras y les pedí respeto porque no es fácil estar en la minoría", desveló la jugadora durante la semana en una entrevista para 'cadena Ser'. Se dan casos similares al de la jugadora blanquiazul, como, por ejemplo, el de Bea Parra, jugadora del Betis, que estima que la huelga no es la salida más adecuada pero su "compromiso con el resto de compañeras es intachable", lo que le lleva a "estar con ellas en la decisión unánime" de secundar la huelga, comentó en una entrevista para 'As'.

La bética también comentó que "la realidad apunta a que el lunes el problema seguirá". Bien es cierto que se mostró esperanzada con esta convocatoria: "Ojalá la huelga sea la medida adecuada y necesaria para que se desbloquee la situación y tengamos un convenio digno", expresó la jugadora verdiblanca

Te puede interesar

Andrés Iniesta muestra su apoyo a la huelga del fútbol femenino: "Por la igualdad"

Antoine Griezmann se solidariza con la huelga del fútbol femenino: "Les envío todo mi apoyo"