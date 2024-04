Real Madrid y Manchester City disputaron una final anticipada de la Champions League que acabó con empate a tres en el Santiago Bernabéu. Y Pep Guardiola, preparador del cuadro inglés, lanzó un 'dardo' al Madrid por el estado del césped del estadio.

Cuando le preguntaron por el techo cerrado, Guardiola se centró en el césped: "A mí me gusta ver el cielo. La verdad es que el estadio ha quedado impresionante. Ahora solo tienen que cuidar la hierba, solo tiene que mejorar esto".

"El próximo paso del que se tiene que preocupar Florentino es de hacer un buen campo, como el Madrid siempre lo había tenido", denunció el preparador del City.

"No lo he pisado, pero es lo que me han dicho los jugadores. Que el presidente no se lo tome mal ni la gente se lo tome mal. El campo es espectacular, los vestuarios... Es una obra impresionante. Recuerdo que el Madrid siempre ha tenido un césped increíble, era una alfombra. Y hoy no estaba así, pero seguro que lo arreglarán", continuó Guardiola en sus palabras.

No fue el único que habló del estado del césped. También lo hizo Rodrigo en zona mixta: "No estaba bien, sobre todo para la manera nuestra de jugar, nos ha perjudicado un poco. Muchas veces desde arriba no se ve, parece que está bien, pero se levantaba, el balón escupía, no estaba uniforme. No es excusa".

"El Bernabéu siempre ha estado como un tapete, en las mejores condiciones. En ese sentido no tenemos queja", sentenció el centrocampista.