Toni Kroos ha concedido una entrevista para 'GQ' y no solo ha hablado de fútbol. También de la vida, y de lo que el deporte del balompié tiene que ver con ella. Entre sus palabras, la homosexualidad y el consejo que él daría, o no, a un futbolista que fuera gay.

"No sé si le daría el consejo de declarar que es gay, al menos estando en activo. En el campo se usan ciertas palabras y no puedo asegurar que no fuera insultado o menospreciado", dijo.

Kroos censura este tipo de conductas: "Mi sentido común me dice que todos deberían vivir eso en libertad. Y nadie debería ser ni insultado ni menospreciado. El jugador que diera el paso contaría con el apoyo de muchos".

"A día de hoy, no serían todo ventajas. Cada jugador debe decir por sí mismo", reconoce Kroos.

"En España llegar puntual es hacerlo diez minutos tarde"

Además, también habla sobre la cultura española en comparación con la alemana: "Aquí llegar puntual es llegar con diez minutos de retraso. Si llego tres minutos antes a una reunión soy el primero, pero si hiciera eso en Alemania sería de los últimos".

"Los españoles son algo más relajados, y suelen abrazar y besar a todo el mundo. Yo no soy así. Seré un poco alemán para esas cosas. No quiere decir que no aprecie al otro porque no me guste el contacto personal", cuenta Kroos.

"Hay problemas mayores que ganar un partido"

Kroos, además, habla sobre su labor social en estos tiempos de pandemia: "Una niña en Berlín tenía el sueño de montar el helicóptero. Se lo regalamos. Desafortunadamente murió al poco tiempo. Son cosas que te conmueven y te hacen pensar".

"Todo esto me demuestra que el mundo en el que vivo no es el normal, y que hay problemas mayores que ganar un partido de fútbol", sentencia el jugador del Real Madrid.

