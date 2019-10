Pocas veces se ha visto a un Tomás Roncero tan hundido como el que se vio en 'El Chiringuito' tras la derrota del Real Madrid en Son Moix ante el Mallorca.

El tertuliano reconoce estar "perdiendo la ilusión" con el Real Madrid. "No encuentro nada que me estimule, me deja tan frío que parezca que no pasa nada si pierde...", comenta Roncero.

Roncero reconoce que este Real Madrid no le transmite "nada", señalando a todos los jugadores... salvo a Benzema, al que reconoce haber hecho el único tiro del partido de los blancos.

