Nunca te fíes de esta Francia. La campeona del mundo, a pesar de tropezar en la Eurocopa de manera incomprensible ante Suiza, sigue siendo un equipo más que poderoso. Caía 2-0 ante Bélgica en las semifinales de la Liga de Naciones... y remontó en una segunda parte magnífica. Karim Benzema, Kylian Mbappé y Theo Hernández fueron los goleadores. El último al filo del descuento.

Será la selección de Didier Deschamps la que se jugará la Liga de Naciones ante la España de Luis Enrique. El próximo domingo (20.45 horas), en San Siro, se conocerá el segundo campeón de este torneo tras el título de Portugal el año pasado.

Al descanso Francia, la última campeona del mundo, ya caía por dos goles a cero. Y no sólo era el resultado. Es que el equipo francés no compitió en ningún momento. Yannick Carrasco y Romelu Lukaku fueron los goleadores ante un Hugo Lloris que ha tenido mejores noches en su carrera. No reaccionó en el primero y lo hizo tarde en el segundo. El marcador simplemente reflejaba lo que se había visto sobre el terreno de juego.

La maravilla de Benzema

Pero el segundo tiempo nada tenía que con el primero. La pareja que forman Karim Benzema y Kylian Mbappé son absolutamente letales. Marcó el del Real Madrid el primero, con una maniobra excelente en el área que terminó con un disparo con la zurda.

Mbappé hizo el segundo de penalti, provocada por Antoine Griezmann. En apenas siete minutos la selección Francia igualaba el encuentro. El partido olía a prórroga después de que en el minuto 87 fuera anulado un tanto a Lukaku por fuera de juego.

Pero no fue así. Theo Hernández fue el culpable. Sacó un disparo perfecto desde la frontal al que no podía llegar Thibaut Courtois. Francia remontó y estará en la final del domingo. España, contra la última campeona del mundo.