España ha sumado cuatro puntos en los dos primeros partidos. Una goleada ante Costa Rica y un empate contra Alemania. Si suma un punto en la última jornada ante Japón estará en octavos. Y ahora muchos hablan de la selección como posible candidata.

Tata Martino va más allá. El seleccionador mexicano cree que España es "la gran candidata". Así lo ha manifestado en la rueda de prensa de este martes: "España es la candidata para mí. Independientemente de que hay muchas selecciones que han hecho buenos trabajos, creo que es la única que propone un fútbol distinto al que se suele ver en un Mundial".

"A veces ganar jugando de una forma tan estética es mucho más difícil que ganar de casualidad; pero yo lo veo como una gran candidata", dice Martino.

México se enfrenta a Arabia Saudí el miércoles. Y necesita la victoria para tener opciones porque sólo tiene un punto en su casillero. "Nosotros tenemos la necesidad de ganar un partido. Este grupo nunca puso excusas, a veces nos toca describir las realidades".

"Es un partido decisivo y lo que tenemos que hacer es utilizar la posibilidad de que nos brinda el Mundial de llegar al tercer partido con vida. A diferencia de otras selecciones, nosotros tenemos nuestras posibilidades", explica.

"Cualquier cosa de la que veamos mañana, marcada por la necesidad del partido y que tendrá que ver con la conformación del equipo siempre estará entrenada. Puede no verse en un partido, pero siempre estuvo trabajado. No entra en mi pensamiento armar esquemas donde los jugadores sientan que no tienen las herramientas para poder ejecutarlos", sentenció el preparador mexicano.