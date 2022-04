Un total de 17 temporadas vistiendo la elástica del Liverpool FC y 14 la de la selección inglesa avalan el amplio currículum de Steven Gerrard. En todos estos años compartió vestuario con jugadores de alto nivel. Pero, para él, Luis Suárez ha sido el mejor jugador con el que ha compartido vestuario.

Y así se lo ha confirmado a Gary Neville, en una entrevista. “¿Torres o Suárez? Me hacen esta pregunta todo el tiempo. Ambos son fenomenales, pero diría que Suárez solo porque lo tenía todo. Jugué con algunos de los mejores jugadores: Xabi Alonso, Javier Mascherano , Torres, pero Suárez era simplemente diferente”, indicó el actual entrenador del Aston Villa, Steven Gerrard.

“No importaba contra quién jugaras, tenías la sensación de que te iba a ganar cada juego”, señaló un Gerrard que compartió una anécdota con Jamie Carragher arca de la intensidad con la que entrenaba el ariete uruguayo. “Recuerdo salir de una de las sesiones que hicimos y Carra (Jamie Carragher) y yo pensamos: 'Oh, Dios mío, este tipo tiene huevos, muchos'. Recuerdo que me dijo: 'No quiero jugar con él todos los días', y es que era muy intenso, hasta en el entrenamiento”, comenta el exjugador bajo la atenta mirada de Gary Neville.

Tras vestir la camiseta del Ajax de Amsterdam durante cuatro temporadas, Luis Suárez fichó por el Liverpool FC en enero de 2011, donde permaneció hasta 2014. En esos cuatro años encandiló al fútbol europeo con sus goles y regates, pero también con su intensidad.

“Él podía avergonzarte, incluso con cosas que ni siquiera creo que él supiera que estaba haciendo. Era un comerciante de rebotes, te atropellaría, te dominaría, te intimidaría”, señala Steven Gerrard, cuyo periplo en el Liverpool terminó en 2015. Un año antes, Suárez fichó por el FC Barcelona, donde logró 13 títulos.