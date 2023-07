Triste noticia para el fútbol debido a que se ha diagnosticado un cáncer de ganglio linfático al futbolista Stefan Lainer. El jugador del Borussia Monchengladbach estará varios meses de baja, pero por suerte los médicos han detectado a tiempo esta enfermedad.

El entrenador del equipo germano, Daniel Farke ha enviado un mensaje a su afición informando de la situación: "Haremos todo lo posible para que 'Stevie' reciba el mejor tratamiento posible y le deseamos a él y a su familia mucha fuerza y optimismo en su lucha contra esta enfermedad".

A sus 30 años el lateral ha vestido la elástica de la selección austriaca en 38 ocasiones, y en el Gladbach ha disputado 125 partidos desde su llegada en 2019.

Stefan Lainer will be missing from action for several months. After medical examinations, the 30-year-old right-back has been diagnosed with lymphoma. He will undergo several months of treatment.

We're all behind you, Stevie 💚

📰 https://t.co/97SMEU9Gu6pic.twitter.com/anfK3xk5Oi