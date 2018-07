Stamford Bridge homenajea a Frank Lampard antes del Chelsea - Swansea

El público presente este sábado en el estadio Stamford Bridge rindió un emotivo homenaje al inglés Frank Lampard, quien el pasado 2 de febrero anunció su retirada del fútbol profesional después de 21 años de carrera. Lampard, de 38 años, saltó al césped del coliseo 'Blue' entre los aplausos y los vítores de la que un día fue su afición durante el descanso del encuentro de Premier League entre el Chelsea y el Swansea City.

"Por las razones que fueran, no me pude despedir correctamente de todos vosotros. Quiero darle las gracias al club por darme esta oportunidad. Lo más importante, y lo que de verdad quería, era daros las gracias a todos vosotros. Todos los recuerdos especiales que viví aquí no podrían haber existido sin vosotros. Gracias, de verdad. Os quiero", añadió.

Lampard, antiguo jugador de West Ham, Chelsea, Manchester City y New York City FC, anunció a comienzos de mes su retirada después de más de dos décadas en el mundo del fútbol. El centrocampista inglés, que abandonó el conjunto neoyorquino a final de la pasada temporada, decidió, pese tener ofertas de varios clubes de la Premier League, "empezar un nuevo capítulo" en su vida.

Lampard se retiró después de haber sido internacional en 106 ocasiones con la selección inglesa absoluta y tras marcar más de 300 goles en su carrera, 211 de ellos durante un periplo de 13 años en el Chelsea. Con el conjunto del suroeste de Londres, al que llegó en 2001 procedente del West Ham, disputó 649 encuentros y levantó tres títulos de la Premier League, cuatro Copas de Inglaterra, dos Copas de la Liga, una Community Shield, una Champions y una Europa League.

El veterano centrocampista, que debutó en la Premier League con el West Ham en 1996, recaló en el Chelsea cinco años más tarde por 11 millones de libras, acabó jugando durante 13 temporadas y se convirtió en el máximo goleador histórico del club. Después de dejar el conjunto del suroeste de Londres, puso rumbo a Nueva York, donde jugó, junto a David Villa y Andrea Pirlo, en el New York City FC, de la Major League Soccer (MLS).

El jugador regresó brevemente a la Premier League de mano del Manchester City, club que pertenece al conglomerado City Football Group (CFA), en el que también está el conjunto neoyorquino.