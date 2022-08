Una vez que han finalizado los play-offs clasificatorios, estamos cada vez más cerca de que arranque la Champions League 22/23. El sorteo de la máxima competición de clubes continental para los 32 equipos tendrá lugar hoy en Estambul, lugar donde será la final de la competición, en el Estadio Olímpico de Atatürk. La fase de grupos de esta edición será mas rápida que en anteriores temporadas debido a que el Mundial de Qatar 2022 comenzará el 20 de noviembre.

El vigente campeón, el Real Madrid, buscará la épica de nuevo y tratará de lograr la 'decimoquinta'. Por su parte, el F.C Barcelona quiere quitarse el mal sabor de boca de la temporada pasada y espera hacer este curso un buen papel. El Atlético de Madrid y el Sevilla también buscarán llegar lo más lejos posible.

El conjunto de Carlo Ancelotti podría cruzarse de nuevo con el Liverpool, equipo al que ganó en la final de París el pasado mes de mayo. En cuanto al Barça, Guardiola podría volver al Camp Nou, Robert Lewandowski reencontrarse con el Bayern o volver a enfrentarse al Eintracht de Frankfurt, su verdugo en la pasada edición de la Europa League.

En cuanto a los equipos extranjeros, Manchester City y PSG volverán a buscar una vez más ganar su primera Champions con sus millonarios proyectos, tras las eliminaciones que ambos equipos sufren año tras año. Otros equipos como el Bayern, el Chelsea o el Liverpool buscarán hacer el mejor papel posible.

Bombo 1: Real Madrid, Manchester City, Bayern de Munich, Porto, Eintracht de Frankfurt, Milan, PSG y Ajax.

Bombo 2: Liverpool, Barcelona, Atlético de Madrid, Leipzig, Chelsea, Juventus, Sevilla y Tottenham.

Bombo 3: Borussia Dortmund, Shaktar Donetsk, Nápoles, Sporting de Lisboa, Salzburgo, Inter de Milán, Benfica y Bayer Leverkusen.

Bombo 4: Rangers, Olympique de Marsella, Brujas, Viktoria Plzen, Dinamo de Zagreb, Copenhague, Celtic de Glasgow y Maccabi Haifa.

Champions League draw pots ✅

🤔 What's the toughest group you can make? #UCLdraw || #UCL pic.twitter.com/UVeUmApBWI