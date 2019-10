Lionel Messi mostró su lado más humano en una entrevista con TyC Sports. El argentino, que como el resto de sus compañeros tiene un fin de semana 'libre' por el aplazamiento del Clásico entre el Barcelona y el Real Madrid del Camp Nou, ha reconocido que sueña con jugar un derbi con el equipo de su vida.

"Siempre fui de Newell's y lo sigo siendo. Jugar un derbi ante Rosario Central debe ser terrible. Es un sueño", admite el crack azulgrana.

Y es que para Messi no es lo mismo un Clásico en España que un Superclásico en Argentina entre River y Boca: "Si pierdes en España no pasada nada... pero allí no puedes salir ni siquiera de tu casa. Es una locura, la locura del día que se lleva al fútbol también".

El argentino, que ya es todo un veterano, cuenta cómo ha evolucionado su juego: "No soy el típico goleador. No vivo solo de eso. Si pasó mucho tiempo sin tocar el balón me voy del partido".

Lionel Messi lo ha ganado prácticamente todo a nivel de clubes y también en el ámbito individual. El argentino suma cinco Balones de Oro, pero sigue teniendo la cuenta pendiente de lograr un éxito con su selección. De momento, a cero tanto en Copa América como en Mundiales.