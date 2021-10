Sonriente, tirando de ironía en ocasiones y siendo directo en otras. El show de Ronald Koeman en la rueda de prensa previa al Atlético de Madrid fue total.

En primer lugar llegó a la sala de prensa recordando una frase de Van Gaal: "Me acuerdo de una frase de Van Gaal... 'Buenos días, amigos de la prensa'. ¡Qué bueno!".

Para posteriormente empezar a mandar mensajes. No respondió a la pregunta de cómo es su relación con el presidente, Joan Laporta, y tampoco sobre si "ha habido falta de respeto": "No hace falta responder. Es normal. Sois muy importantes. Podéis criticar o ayudar pero no es cuestión de ser bueno o malo. Es el trato hacia mí".

Con respecto a si el de este sábado podría ser su último partido, Koeman afirma que está en el cargo "por amor al club": "Es una pregunta para mañana. Yo no soy lo más importante sino el equipo. Estoy aquí por amor al club, vine en una situación muy complicada y parece más complicada que el primer día. Todo el mundo tiene su opinión pero a mí sólo me interesan los jugadores y preparar el partido".

También habló de Leo Messi, que se marchó este verano, comenzando así la pesadilla para el Barça: "Si tuviera la bolsa de dinero, tendría a Messi aquí y tendría otros jugadores para dominar y presionar".

"No sé si otro entrenador podría sacar más partido. Hay muchos jóvenes. Se habla mucho del sistema y es porque hay otros jugadores disponibles. No hay extremos. El trabajo del entrenador es hacerlo con los jugadores que hay", expresó Koeman.

"Falta equilibrio. Tenemos pocos atacantes disponibles. Si Ansu está en camino de volver pero dura un poco más de tiempo es normal después de tanto tiempo fuera. Nos faltan jugadores de uno contra uno y velocidad. Así se generan espacios y ya dije el otro día que nos falta efectividad. El Atlético creó menos ocasiones que nosotros pero es capaz de tener un chut a portería que es gol. El otro día nosotros en Champions League en alto nivel , de cuatro ocasiones hay que marcar mínimo uno o dos. Es la gran diferencia y cuesta", ha finalizado.