"Sergio Ramos vuelve a casa. Vuelve a Sevilla perdonando dinero, mucho dinero": así ha arrancado Josep Pedrerol su editorial en 'Jugones'.

El presentador del programa no ha pasado por alto las palabras de la cúpula hispalense hace unos días: "Su regreso no ha sido fácil. Debe ser duro asumir que el presidente y el director deportivo no te quieren. Bravo por Del Nido Jr, este es su fichaje".

"Sergio arriesga mucho en el Sevilla. Será el centro de todas las miradas. A él le resultaba más fácil irse a Arabia o a Estados Unidos", ha añadido.

"Por eso merece el reconocimiento de todos. Por compromiso. Por sentimiento. Por humildad", ha zanjado.