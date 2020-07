El Barcelona B estará presente en las eliminatorias por el ascenso a Segunda División, pero lo hará sin varios de sus jugadores: 'Chumi', Kike Saverio, Guillem Jaime y Sergi Puig.

El caso del portero Puig llama la atención. Con contrato hasta esta temporada, pidió prolongarlo hasta el playoff y después sentarse a negociar. Sin embargo, el club le pidió que renovara ya o no jugaría el playoff. Y así ha sido.

Él mismo lo ha contado en una entrevista a la agencia 'EFE'. "Se me pasó una propuesta de renovación que evidentemente incluía este mes de 'playoff' y lo que yo pedí fue esperar para negociar hasta después del 'playoff', en el cual yo tenía totalmente la voluntad de estar", relata.

"Esto lo sabía todo el cuerpo técnico y mis compañeros. Pero al final el club me comentó que si yo no aceptaba la propuesta de renovación no me alargaba el contrato este mes de 'playoff'", explica el joven guardameta.

Asegura que no entiende esta medida y que le ha hecho "daño". "Es la cara amarga de esta temporada. La decisión que ha tomado el club me ha hecho daño y a Pimienta y a Busquets tampoco les ha sentado nada bien. La idea era jugar el 'playoff' y después ver qué pasaba", indica Puig.

Y sentencia con un mensaje optimista de cara a su carrera, que no hecho más que comenzar a sus 22 años: "Son días de mucha reflexión, de valorar todo lo que has vivido y de sentirse orgulloso por todos estos años. Pero ahora ya toca mirar hacia el futuro".