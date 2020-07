Neymar Jr y el FC Barcelona volverán a intentar juntar sus caminos en el próximo mercado de fichajes. Algo que estuvieron muy cerca de conseguir el verano pasado, pero finalmente el Paris Saint-Germain rechazó la propuesta culé.

Pues Sandro Rosell, el presidente que le llevó a vestir de azulgrana en 2013, ha hablado en una entrevista a 'Sport' sobre su posible vuelta. Él lo tiene claro, lo volvería a fichar pero con una condición más que llamativa.

"Volvería a fichar a Neymar porque es el único jugador, junto a Messi, que realmente marca las diferencias. Tiene una gran personalidad dentro del campo. Eso sí, le haría dos contratos, uno deportivo y otro de comportamiento", explica el expresidente.

¿Por qué se marchó del Camp Nou? "Me fui por mi madre. Y por el caso Neymar. Como dimití, me llamaron cobarde. Es lo que tiene este país. Dicen que aquí nadie dimite cuando lo imputan. Yo que lo hice, encima me critican. Manda cojones", detalla.

Rosell se muestra preocupado por la situación institucional y deportiva que vive el FC Barcelona bajo las órdenes de Josep María Bartomeu: "Como entidad tenemos que evolucionar hacia un modelo de 'más club'. El Barça es demasiadas cosas. Hay que sentarse y analizar en profundidad si realmente necesitamos las secciones profesionales, amateurs, la Fundación...".

"Si no lo hacemos, perderemos comba. No lo podemos abarcar todo. Y, cada cosa que no sea fútbol perdemos capacidad competitiva con los grandes clubs de Europa, que solo se dedican al fútbol", sentencia.