Robert Lewandowski ha desvelado, en una entrevista para el medio polaco 'Onet', que en vestuario del Bayern de Múnich estaban completamente convencidos de que el Barça no era rival. Tanto es así, que alguno especulaba con que la goleada ante los azulgranas iba a ser escandalosa.

"Sabíamos que ganaríamos al Barça antes del partido. Algunos en el vestuario dijeron que venceríamos por 5-1, pero un 8-2 es algo... diferente", cuenta.

Y es que estaban confiadísimos de que iban a ganar, y tan solo dudaban de cuántos goles marcarían a Ter Stegen. Además, no solo no dudaban de su triunfo, sino que miraban más allá.

"Gnabry y Kimmich no me preguntaron si íbamos a ganar al Barça. Directamente me preguntaron si ganaríamos la Champions League. Les dije que sí", afirma.

También tiene claro quién debería haber ganado este Balón de Oro, de haber galardón: "Yo. Ganamos todo lo posible y fui quien más goles marcó en todos los torneos. Si un jugador logra tanto, debería ganarlo".

Y cómo no, el Real Madrid salió a la palestra, por el interés que hubo en el club blanco por hacerse con sus servicios: "Sentí el apoyo del Bayern y confié en el proyecto del club".

