El París Saint Germain no podrá contar finalmente con Neymar para disputar el vital encuentro de vuelta de los octavos de final de la Champions League frente al FC Barcelona en el Parque de los Príncipes, aunque su presencia podría haber sido la guinda del tremendo reto que tiene ante sí el cuadro de Ronald Koeman.

Los parisinos, obcecados con no repetir la pesadilla de 2017, se encomendarán a Kylian Mbappé para tratar de tratar de ver puerta y cerrar así del todo la eliminatoria.

Desde 'Can Barça', tras la remontada frente al Sevilla en Copa, muchos están ilusionados con poder darle la vuelta a la eliminatoria, aunque otros lo ven, cuando menos, imposible.

Es el caso de Rivaldo, exjugador culé e historia reciente del fútbol, que no ve posible que el conjunto azulgrana pueda remontar en París.

"No veo al Barcelona remontando, no sé si los propios jugadores creen. Creo que es imposible que el Barcelona marque cuatro goles en París. Sinceramente no esperaba tanta diferencia entre el PSG y el Barcelona, más con las bajas de Neymar o de Di María", ha señalado en declaraciones a 'Betfair'.

A su vez, el brasileño ha sorprendido desaconsejando al PSG fichar a Messi: "Si yo fuese Pochettino, le diría al dueño PSG que mejor que nos quedemos como estamos antes de traer a Messi. Pero el fútbol también es negocio".

En una de las eternas comparaciones del deporte rey, esta vez entre Leo y Pelé, Rivaldo no duda al decantarse por su compatriota: "Me gusta mucho Messi, pero compararlo con Pelé es muy difícil. Mira, Pelé ha sido tres veces campeón del mundo y Messi no ha conseguido ganar con Argentina el Mundial o la Copa América. Si hubiese sido campeón del mundo, pues se podría hacer esa comparación".

Por último, y haciendo referencia al otro culebrón que yace en la península, el de Sergio Ramos por el Real Madrid, el Balón de Oro cree que tendría sitio en el Barça.

"Un jugador tiene que ser profesional, y si tienes propuestas buenas, no creo que pase nada por oírlas. Claro que sería bueno el fichaje de Sergio Ramos por el Barcelona. Sería histórico y sería polémico por toda la historia que tiene Sergio Ramos con el Real Madrid", explica Rivaldo.