Virginia Torrecilla ha 'jugado' el Athletic - Atlético en San Mamés. La jugadora, operada con éxito de un tumor cerebral, se ha emocionado en redes sociales al ver la dedicatoria que Diego Costa la dedicó en el partido tras marcar su gol.

"No tengo palabras... ¡Sois increíbles! ¡Gracias de corazón!", escribió Torrecilla en sus redes sociales.

Diego Costa anotó el tanto que supuso el empate ante el Athletic, que a la postre significó el 1-1 definitivo en unas nuevas tablas sumadas por los de Simeone.

El delantero recibió un buen pase entre líneas de Koke, y con sutileza puso el cuero dentro de las redes de Unai Simón.

En cuanto marcó, se fue al banquillo, cogió la camiseta del Atlético con el 14 de Virginia Torrecilla, y la elevó para que todos los que presenciasen el duelo por televisión lo viesen.

"Hay que encarar estos temas con optimismo"

Virginia Torrecilla fue operada de un tumor en el cerebro a finales de mayo. "Estoy muy bien, muy contenta de cómo ha ido la cirugía. Es fundamental tener una mentalidad muy fuerte aunque se viva una realidad muy dura. Hay que encarar estos temas con optimismo", dijo.

"Volví a Madrid con dolor de cabeza y cervicales hace una semana. Me hicieron un TAC y me encontraron un tumor. Al principio pensaron que no era maligno, pero imaginad lo que supuso para mí", recordó la futbolista.