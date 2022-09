En las últimas semanas se ha puesto en duda la relación entre Kylian Mbappé y Neymar Jr. Fue el propio brasileño el que con ese "puff" que soltó cuando le preguntaron por ello provocó el debate.

Y ahora es el tema del momento en el fútbol brasileño y en el Paris Saint-Germain. Thiago Silva, que conoce los dos ambientes, no ha querido mojarse al respecto.

Esto dijo tras la goleada a Túnez por 5-1: "No me permito hablar de esto, porque no sé qué pasa. No sé qué está pasando exactamente. No puedo hablar de Kylian. Puedo hablar de Neymar, porque lo conozco muy bien".

"Lo hace todo por el equipo. Por eso marca muchos goles y da muchas asistencias. Ese es Neymar. De las otras cosas no puedo hablar", dice el defensa central.

Prefiere hablar de su compatriota, al que lanza flores: "Neymar es increíble. Es un mago. Por desgracia, en los últimos años tuvo algunas lesiones muy graves que no le permitieron terminar la temporada siendo él mismo, jugando bien y estando físicamente preparado".

"Este año está siendo poco diferente. Se preparó bien durante las vacaciones. Estuve con él en Brasil y lo vi. Espero que pueda seguir con esta mentalidad y buena salud, para llegar al Mundial con buena cara", ha completado.

Brasil se encomienda a Neymar para el Mundial de Catar. También lo hizo Lucas Moura, que destacó la madurez del delantero del PSG. Eso es fútbol... su relación con Mbappé ya es otra historia.