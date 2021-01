"Realmente fue una negligencia". Quien habla es Jamie Redknapp, exfutbolista del Liverpool, que vivió un auténtico calvario durante toda su carrera con las lesiones. A los 20 años fue operado por primera vez de la rodilla... y no fue nada bien.

"Decidieron quitarme todo el menisco de mi rodilla, algo que nunca tendrían que haber hecho. Realmente fue una negligencia. Tenía 20 años y eso supuso que estuviese hueso con hueso toda mi vida", ha contado en una entrevista a 'The Athletic'.

"Entrené tan solo diez días después de la operación y jugué algunos minutos contra el Southampton, cuando eres joven lo único que quieres hacer es jugar", explica sobre su regreso tras la operación. Un regreso que, confiesa, fue demasiado precipitado.

"Con una lesión así debería haber estado fuera tres o seis meses. Deberían haber conservado mi menisco, pero en vez de eso me lo quitaron entero. Fue un momento crucial en mi vida. No sé por qué me lo hicieron, nunca obtuve una respuesta. Ahora no puedo correr por eso", dice el comentarista de 'Sky'.

"Cuando empiezas a entrar en ese bucle es muy complicado", comenta sobre las 13 operaciones de rodilla a las que fue sometido. Una auténtica barbaridad para cualquier deportista profesional.

El exinternacional inglés apenas pudo disputar 49 encuentros con el Tottenham, el club donde más partidos pudo jugar. A los 31 años abandonó el fútbol, en una carrera marcada sin duda por los problemas físicos y las operaciones ¿Qué habría sido de Redknapp si le hubieran respetado las lesiones? Desgraciadamente, nunca lo sabremos.