Un periodista pregunta al entrenador del Real Madrid: "Quería saber si Bale y James van a viajar con sus selecciones porque según ustedes están lesionados", a lo que Zinedine Zidane, modificando el gesto, responde: "No están disponibles pero tampoco lesionados. No están disponibles en el sentido de que están en el campo pero no están disponibles para jugar".

Es decir, están recuperados de sus dolencias pero no con el famoso 'alta competitiva' que puso de moda Mourinho.

"No están preparados para jugar mañana. Si no entrenan con el equipo no están disponibles", volvía a explicar el técnico endureciendo el tono en una decisión que "no es técnica porque no entrenan todavía con el equipo".