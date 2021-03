Son los dos jugadores de moda, llamados a dominar el fútbol en los próximos años: Kylian Mbappé y Erling Haaland. Ambos han sido decisivos en los octavos de la Champions League.

Y Sergio Ramos, en su charla con Ibai Llanos, recibió la gran pregunta: "¿a quién ficharías de los dos?". El central del Real Madrid se mojó.

"Me gustaría tener a los dos. Quizás, por la actualidad, creo que ahora sería más fácil fichar a Haaland. Con Mbappé, las circunstancias están más complicadas. Creo que no estaría mal para el Madrid reforzarse con Haaland. Creo que le puede dar mucho a nivel rendimiento Real Madrid. Que Mbappé también te lo daría, pero sería más difícil traerlo", dice Ramos.

Aunque aclara que la llegada de cualquiera de los dos no tiene nada que ver con la decisión de continuar en la casa blanca: "Como son cosas que no dependen de mi, no va a ser determinante para mi. Pero si el Madrid trae a grandes jugadores para ganar, yo lo que quiero es ganar. Puede tener un mínimo de influencia".

Ibai, preguntando sobre el futuro, le cuestionó si tenía "miedo" de irse del Real Madrid "como Iker Casillas o Raúl". "Lo que me gustaría es irme con la conciencia tranquila. Haber dado todo por un club. No sé si será hoy, mañana o dentro de cinco años. Ojalá sea dentro de mucho tiempo. No depende sólo de mi, pero me gustaría irme por la puerta grande", comenta.

Por otro lado, no tira la toalla en LaLiga a pesar de estar a ocho puntos del Atlético de Madrid: "Se han visto remontadas más grandes. El Atlético ha hecho méritos para estar ahí. No dependemos de nosotros pero vamos a luchar hasta el final".

¿Fichar por el Barça?

"No hay opciones. A Laporta le tengo un cariño especial porque me cae muy bien. Pero hay cosas en la vida que no las compra el dinero. Igual que no verías a Xavi o a Piqué en el Madrid...", afirma con rotundidad.

Sobre Leo Messi, Ramos bromeó asegurando que "abriría las puertas de su casa" en caso de que llegara al Real Madrid en este mercado de verano. "Nos ha tocado sufrir a Leo en sus mejores años. Así que el hecho de no tenerlo enfrente sería bueno", afirma Ramos.

Las opciones de la selección

España afronta este verano la Eurocopa con Luis Enrique a los mandos y con Sergio Ramos como capitán. Él es optimista en cuanto a las opciones del equipo nacional.

"Vestir la camiseta de España me genera mucho orgullo. Los Mundiales o las Eurocopas son muy especiales. Yo las he vivido con mis amigos y, poder vivirlas como futbolista, también genera mucha emoción. Luis Enrique ha formado un equipo de veterano y jóvenes muy bueno. Podemos desempeñar un papel interesante. Estamos en la final de la Nations League", dice.

Tensión en los Clásicos

Por último el capitán del Real Madrid ha recordado los Clásicos ante el FC Barcelona durante la época de José Mourinho, donde había mucha tensión entre los dos equipos: "Éramos más jóvenes y Mou nos exigía al máximo. Pensaba que no era bueno después de perder dar un abrazo al rival.

"En la selección, hicimos nos juntamos los que más llevábamos y decidimos unirnos para sacar todo lo que podía dar aquella selección. Hicimos un pacto de no agresión, no sólo en la selección sino también fuera", explica.