Quique Sánchez Flores responde a Javi Balboa: "Le quiero mucho más de lo que me quiere él"

Dijo Javi Balboa que el entrenador que más le había decepcionado era Quique Sánchez Flores. Y éste le ha respondido en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol. Recuerda su etapa en el Benfica, donde el futbolista no contó con muchos minutos a pesar de ser una petición expresa del técnico.

Esto ha dicho en 'El Cafelito': "Yo le quiero mucho más de lo que me quiere él. Yo hice un esfuerzo para que viniera al Benfica. Pensaba que os podía dar lo mismo que en el Racing de Santander...".

"Pero luego no te comprometes con nadie. Yo lo que vea voy a ser lo más justo posible. Le respeto mucho, es un tío que me cae fenomenal", dice Quique.

Y Balboa le volvió a responder: "En cuanto me llamó le dije que sí del tirón. Antes de ir al Benfica hay una llamada del Oporto, que me pagaba el doble. Conmigo no fue claro. Esa fue la decepción...".

"No me dijo qué necesitaba de mí. Yo voy con la confianza de él, él hace una apuesta por un chaval joven para ser importante y como yo no estaba jugando quería salir en el mercado de invierno, pero decidieron que me quedara. La decepción no fue porque no me pusiese, sino porque no me dio una explicación", sentencia.