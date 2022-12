Junio de 1966. Estadio de Wembley. Inglaterra se ve las caras en la final frente a la Alemania de Beckenbauer y, tras una polémica prórroga a la que se llega con empate a dos en el luminoso, los 'Three Lions' se llevan su primer y único Mundial hasta la fecha con un 4-2 final.

El encuentro se recuerda por ser uno de los más polémicos de la historia de la Copa del Mundo debido al 3-2 que decantó la balanza en favor de los británicos.

Geoff Hurst, estrella del West Ham, anotó el tanto en el minuto 11 del primer tiempo de la prórroga con un fuerte disparo que superó al portero Hans Tilkowski, se estrelló en el larguero, rebotó aparentemente en la línea y salió fuera.

El árbitro principal, el suizo Gottfried Dienst, señaló gol después de consultarlo con el juez de línea soviético Tofik Bakhramov y la ira germana se desató.

Los ingleses ganaron ante su público en el legendario estadio londinense, pero 56 años después, parece que se avergüenzan de la manera en la que se ganó el trofeo.

¿Por qué? porque ocultan de manera clamorosa la estrella que tienen derecho a portar encima de su escudo por ser campeones mundiales.

Ni en la primera equipación, ni en la segunda, ni en la del portero se puede apreciar el símbolo, que lo camuflan a la perfección usando los colores de las elásticas.

A su vez, en el perfil de la selección de Inglaterra en redes sociales tampoco se aprecia la estrella en ninguna de sus publicaciones ni en la foto de portada.

The key numbers behind our Round of 16 win over Senegal 💪#ThreeLions | @GoogleCloud_UKI pic.twitter.com/K0FmNNa9nc