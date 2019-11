Lionel Messi tiene prácticamente de todo. Quizá nunca pueda tener un dinosaurio, pero sí cuenta con una casa sobre la que los aviones no pueden volar. Sí, parece surrealista pero es completamente cierto. Eso sí, como prácticamente todo en la vida tiene una explicación razonable.

Y es una ley de hecho, así que más fortaleza imposible para que no puedan sobrevolar su casa. El caso es que Messi vive en Gavá, a unos 25 kilómetros de Barcelona, y esta zona es un área muy protegida con una gran restricción medioambiental. El ruido de los aviones puede perturbar a la vida salvaje, así que deben desviarse por el mar.

Para que nos hagamos una idea de esto, la casa de Messi estaría en un selecto club de lugares como el Machu Picchu. Allí, debido a que hay uno de los santuarios históricos más importantes del planeta, no pasa ni un solo avión por el riesgo a poder estropear uno de los lugares más emblemáticos de la Tierra.

Tampoco pueden sobrevolar el Tíbet, por razones de seguridad de los pasajeros ante las grandes montañas que hay en la zona. Ni por el Castillo de Windsor, que cuenta con el estatus de tesoro nacional.

Sin duda Lionel Messi eligió un sitio maravillos para evitar ruidos a la hora de tener casa, o mansión más bien. Así que sí, los aviones no pueden sobrevolar la casa del argentino, pero él no tiene nada que ver en todo esto. No es Dios... al menos no lo es sin un balón en los pies.

