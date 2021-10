Leonardo ha pasado a la acción. El director deportivo del PSG, tras el encuentro que los galos jugaron ante el Lille y que acabó con 2-1 para los de París con Leo Messi sustituido al descanso por molestias, ha apuntado a la prensa, española, en sus declaraciones por todo lo que rodea al club de la capital de Francia.

"Sabíamos que Sergio Ramos tenía un problema. Estáis jugando al juego de la prensa española. Lo sabíamos. Sabemos qué es lo que está pasando", cuenta el directivo.

Y luego, el tema Messi: "No se puede hablar así de él. Ni de Neymar, ni de Verratti... Sabemos cómo darle la vuelta a las cosas y nunca nos falta el esfuerzo".

"No me preocupa nada. La gente cree que no sabemos nada de los jugadores, y no es verdad que estén todos en la fiesta. Si se hacen cosas mal hablamos con ellos. Se critica de manera injusta a Neymar, que ha hecho un gran partido", insiste.

Leonardo prosigue: "Un jugador que sale todos los días de fiesta no juega así. Es imposible".

"Decir que el entrenador no entiende de fútbol, que los jugadores que hemos fichado apestan... Hay quien quiere quedar bien hablando del PSG, pero tenemos diez victorias, un empate y una derrota, y una ventaja de diez puntos", sentencia.

