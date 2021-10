Leo Messi no ha comenzado con buen pie su periplo en el París Saint-Germain. Tras su abrupta salida del FC Barcelona, el argentino ha consumado su peor arranque goleador en Liga desde la temporada 2005/2006: no ha podido ver puerta en los cuatro primeros partidos de competición doméstica.

Frente al Olympique de Marsella se vio a un Messi apático, en poco contacto con el esférico y carente de peligro. Su actuación la ha analizado Thierry Henry en 'Prime Video', explicando que ve su excompañero en el Barça un tanto "aislado".

"Está aislado, toca menos el balón. No diría que está triste, pero está aislado. Yo lo prefiero en el eje. Yo lo estoy pasando mal. En el eje, puede dar ritmo. Tenemos que encontrar algo para que ellos (Messi, Mbappé y Neymar) jueguen juntos", ha señalado la leyenda gala.

A su vez, Henry apunta a un problema en el dibujo de Pochettino: "No creo que pueda marcar la diferencia desde la derecha, aunque no tengo los datos exactos a nivel táctico. (...) No puede tener un impacto. Participa con menos frecuencia".

Paralelamente, el que fuera bandera del Arsenal de 'Los Invencibles' ha asegurado que el PSG actualmente juega para Mbappé, lo que limita mucho a Leo.

"Messi no habla mucho, habla con el balón. Por ahora, es el equipo de Kylian. Es especialmente Kylian quien lo hace brillar. La pelota va más hacia Kylian (...) En algún momento tiene que haber un solo director, de lo contrario no se puede tocar al mismo ritmo. Y en este equipo, hay demasiados conductores", ha zanjado 'Titi'.