Durante la rueda de prensa de la presentación deLuis Enriquecomo nuevo entrenador del París Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi salió a responder cómo está la situación de Kylian Mbappé con el club y aclaró las dos opciones: o renueva o no se va gratis.

"Nuestra posición es muy clara. Si Mbappé se quiere quedar, nosotros también queremos, pero tiene que firmar un nuevo contrato. No vamos a permitir que el mejor jugador del mundo se marche gratis. Es imposible", respondió con contundencia el presidente del club francés.

Además, recordó unas palabras que pronunció Mbappé: "Estoy seguro que él dijo en un momento que su intención nunca ha sido marcharse gratis. Si alguien le ha hecho cambiar de opinión, esa no es mi culpa. No vamos a dejar salir gratis al mejor jugador del mundo. Ya lo he dejado bastante claro, no lo voy a repetir".

Lo dejó claro Al-Khelaïfi, tanto que se despidió de los periodistas con un mensaje: "Ya tenéis lo que queríais, ¿no? Muchas gracias".