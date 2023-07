Luis Enrique ya tiene nuevo destino. Tras su salida de la Selección Española tras caer eliminado ante Marruecos en el pasado Mundial, el técnico asturiano ha asumido el reto de dirigir al París Saint-Germain hasta 2025.

Nasser Al-Khelaïfi se hizo de rogar para realizar la rueda de prensa. Hasta tres horas estuvieron esperando los periodistas hasta que comenzó la rueda de prensa, pero terminó apareciendo para, primero, recordar a todos los miembros del club que ya se han marchado: "Quiero agradecer y mostrar mi respeto por Christhope Galtier. Gracias también a Messi, el mejor jugador del mundo. También a Sergio Ramos, un jugador magnífico".

Entonces, el presidente del club parisino dejó solo a Luis Enrique, que quiso agradecer la oportunidad al PSG: "Lo primero quiero agradecer al presidente y el club la confianza que han puesto en mí y espero devolverla con títulos. Ha sido muy fácil. En cinco minutos ya hablamos de las cosas que se pueden hacer. Sus ideas casan muy bien con las mías, un fútbol ofensivo que consiga buenos resultados".

Y como es obvio, no tardó en salir el nombre de Kylian Mbappé. Y el técnico español no se mojó al respecto del futuro del delantero francés: "Uno siempre está abierto a que puedan suceder cosas, pero la confección de la plantilla prefiero tenerla en privado. Cuento con todos los jugadores que tienen contrato con el club. ¿Quiénes son? Eso es cosa del club".

"No he hablado con Mbappé, solo lo he hecho con los jugadores que estaban aquí en las instalaciones del equipo", sentenció al respecto.