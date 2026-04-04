Polémica brutal en el Atleti - Barça: el árbitro anula una roja a Gerard Martín tras revisar el VAR

El Barça derrota al Atlético de Madrid (1-2) en un partido muy intenso y con polémica. A Gerard Martín le quitaron una tarjeta roja tras revisar el VAR. Marcaron Giuliano Simeone y Rashford.

El VAR tuvo una noche muy movidita en el Atlético de Madrid - Barcelona que podía casi decidir LaLiga en favor de los culés tras el empate del Real Madrid en Mallorca. Y así fue con la victoria del cuadro de Hansi Flick. Un triunfo en un partido muy intenso en el que el colegiado acudió al monitor hasta en dos ocasiones.

La gran polémica llegó con la roja que le retiraron a Gerard Martín. Su entrada sobre Thiago Almada fue salvaje. Le pudo lesionar gravemente. Pero el VAR consideró que era para amarilla. Por ello llamaron al colegiado... y este acabó rectificando. Antes acudió al monitor para enseñar una roja directa sobre Nico González.

El Atleti se adelantó en la noche del Metropolitano, pero acabó cayendo. Giuliano Simeone, a la carrera, definió ante Joan García a la perfección.

Rashford empató el partido tras una preciosa pared con Dani Olmo. Y Lewandowski lo remató al filo del descuento con un remate prácticamente con el hombro.

Son siete los puntos de distancia del Barça sobre el Real Madrid. Media Liga en el bolsillo para los culés.

Y el duelo entre el Atleti y el Barça se repetirá este miércoles. Esta vez en la Champions y en el Camp Nou. No será el último de este mes de abril que se viene intenso. Y más si las polémicas como la roja anulada a Gerard Martín se suceden.